Аспиликуэта высказался о ситуации с коронавирусом на фоне переноса матчей АПЛ
Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал вспышку коронавируса в чемпионате Англии.
«Подготовка к матчам проходит неидеально. В течение сезона нам приходится сталкиваться с травмами, а теперь уже два года приходится иметь дело с коронавирусом, из-за которого есть некоторая неопределенность и который дает поводы для размышлений. Так как критерии, по которым переносятся матчи АПЛ совершенно непонятны. Нам не дают информацию в полном объеме. Жаль, что какие-то команды попали в одну ситуацию, остальные — в другую», — сказал Аспиликуэта.
Ранее ряд матчей чемпионата Англии были перенесены из-за большого количества заболевших в клубах АПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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