Лукаку отметил игру Лингарда в «Вест Хэме»

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку прокомментировал игру полузащитника «Вест Хэма» Джесси Лингарда, который арендован у «Манчестер Юнайтед».

«Черт возьми, Джесси», — написал Лукаку в Twitter по ходу матча «Вест Хэма» с «Вулверхэмптоном», в котором Лингард отличился забитым голом.

Лукаку выступал вместе с Лингардом в «МЮ».

28-летний англичанин был арендован «Вест Хэмом» в январе 2021 года. За лондонский клуб хавбек провел 7 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.