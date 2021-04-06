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Лукаку отметил игру Лингарда в «Вест Хэме»

05:19
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Форвард «Интера» Ромелу Лукаку прокомментировал игру полузащитника «Вест Хэма» Джесси Лингарда, который арендован у «Манчестер Юнайтед».

«Черт возьми, Джесси», — написал Лукаку в Twitter по ходу матча «Вест Хэма» с «Вулверхэмптоном», в котором Лингард отличился забитым голом.

Лукаку выступал вместе с Лингардом в «МЮ».

28-летний англичанин был арендован «Вест Хэмом» в январе 2021 года. За лондонский клуб хавбек провел 7 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.

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