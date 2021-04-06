Полузащитник «Манчестер Сити» Родри восхитился игрой Холанна

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри рассказал, что думает о нападающем дортмундской «Боруссии» Эрлине Холанне перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Игра Холанна восхищает. Ему всего 21 год, а сколько он забивает. Но мы не фокусируемся на одном игроке. Дортмунд — команды с большим именем в Европе. Помню, играл с ними еще за «Атлетико», было сложно. У них много молодых футболистов, но опытные тоже есть», — цитирует Родри официальный сайт УЕФА.

Матч «Манчестер Сити» — «Боруссия» состоится сегодня, 6 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.