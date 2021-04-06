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Мойес: «Никто бы не подумал о «Вест Хэме» в Лиге чемпионов в прошлом сезоне»

03:10
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес подвел итоги матча 30-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» (3:2).

«Для тренера такая игра — это пытка. Три гола в прошлой игре и три в этой, но и несколько пропущенных. Игра получилась действительно открытой, Лингард был фантастическим.

Мы должны бороться за топ-4. Почему бы и нет? Я слышу, как эксперты говорят о том, что «Вест Хэм» имеет шанс попасть в Лигу чемпионов. Никто бы не подумал и не упомянул об этом в прошлом сезоне», — приводит слова Мойеса Sky Sports.

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