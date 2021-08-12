Бьелса продлил контракт с «Лидсом» на год

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса продлил контракт с командой, сообщается в Twitter клуба.

? #LUFC is pleased to confirm Marcelo Bielsa has signed a new contract to remain in charge — Leeds United (@LUFC) August 12, 2021

Новый контракт 66-летнего аргентинца с «Лидсом» рассчитан до конца сезона-2021/22.

Бьелса возглавляет «Лидс» с июля 2018 года. В прошлом сезоне команда пробилась в АПЛ. По итогам прошедшего сезона клуб занял девятое место в чемпионате Англии.