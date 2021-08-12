Бьелса продлил контракт с «Лидсом» на год
19:34
Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса продлил контракт с командой, сообщается в Twitter клуба.
Новый контракт 66-летнего аргентинца с «Лидсом» рассчитан до конца сезона-2021/22.
Бьелса возглавляет «Лидс» с июля 2018 года. В прошлом сезоне команда пробилась в АПЛ. По итогам прошедшего сезона клуб занял девятое место в чемпионате Англии.
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