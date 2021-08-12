Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Бьелса продлил контракт с «Лидсом» на год

19:34
Теги:

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса продлил контракт с командой, сообщается в Twitter клуба.

Новый контракт 66-летнего аргентинца с «Лидсом» рассчитан до конца сезона-2021/22.

Бьелса возглавляет «Лидс» с июля 2018 года. В прошлом сезоне команда пробилась в АПЛ. По итогам прошедшего сезона клуб занял девятое место в чемпионате Англии.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Будет ли Дзюба в сборной, готов ли играть Фернандес, почему отказался от совмещения. Большое интервью Карпина
Исправить несправедливость: срочную службу предлагают включать в стаж
Климатолог предупредил о смертельных волнах жары в России
Опубликовано видео с голыми сыном Байдена и проституткой
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд