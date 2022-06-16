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Сегодня, 01:24

«Интер» сделал предложение по аренде Лукаку

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку может вернуться в чемпионат Италии. По информации журналиста Фабрицио Романо, «Интер» сделал первое предложение в размере 5 миллионов евро за аренду игрока сборной Бельгии. «Челси» отклонил это предложение.

Напомним, бельгиец вернулся в «Челси» перед сезоном-2021/22. Лондонский клуб заплатил «Интеру» 97,5 миллиона фунтов стерлингов.

В прошедшем сезоне Лукаку забил 15 мячей и отдал две результативные передачи в 44 матчах за лондонцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
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