Лукаку близок к возвращению на поле спустя месяц после травмы

Главный тренер «Челси» Томас Тухель сообщил, что нападающий Ромелу Лукаку близок к восстановлению от травмы.

«Ромелу близок к тому, чтобы вновь начать тренироваться с командой. Надеюсь, что он сможет это сделать уже в воксресенье. Он старается вернуться на поле как можно быстрее. Если все сложится идеально и он будет работать с командой в воскресенье и понедельник, то, возможно, он окажется на скамейке запасных на матч с «Ювентусом» в Лиге чемпионов», — приводит Sky Sports слова Тухеля.

В сезоне-2021/22 Лукаку провел 11 матчей за «Челси», на его счету 4 гола и 1 результативная передача. 28-летний бельгиец получил повреждение 20 октября в игре Лиги чемпионов с «Мальме» (4:0).