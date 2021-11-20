Клопп заявил, что не отпустит Неко Уильямса в аренду в январе

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не планирует отпускать защитника Неко Уильямса в аренду в зимнее трансферное окно.

«У нас мало игроков. Последнее, о чем я сейчас думаю — отпустить кого-то в аренду зимой. В случае с Неко я на 100 процентов понимаю коллег из сборной Уэльса, которые хотят, чтобы Уильямс чаще играл. Уэльс почти вышел на чемпионат мира, при этом в этой команде играют те, кто не всегда попадают в основу в своих клубах. Неко Уильямс прогрессирует в «Ливерпуле» каждый день, а аренда может как пойти на пользу, так и наоборот», — приводит Mirror слова Клоппа.

В сезоне-2021/22 Уильямс провел 3 матча за «Ливерпуль», на счету 20-летнего валлийца 2 результативных передачи.