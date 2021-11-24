Луис Энрике отказался возглавить «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике отказался от возможности возглавить «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, Энрике не ведет переговоры с «МЮ», так как хочет поехать на чемпионат мира со сборной Испании.

Английский клуб объявил об уходе Уле Гуннара Сульшера 21 ноября. 48-летний норвежец возглавлял команду с декабря 2018 года.

Исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» назначен Майкл Кэррик.