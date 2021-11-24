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Луис Энрике отказался возглавить «Манчестер Юнайтед»

20:43
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике отказался от возможности возглавить «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, Энрике не ведет переговоры с «МЮ», так как хочет поехать на чемпионат мира со сборной Испании.

Английский клуб объявил об уходе Уле Гуннара Сульшера 21 ноября. 48-летний норвежец возглавлял команду с декабря 2018 года.

Исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» назначен Майкл Кэррик.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1463496379481874433?s=20

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Анна Горшкова все материалы автора

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