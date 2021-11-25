Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Эдди Хау может дебютировать в качестве главного тренера «Ньюкасла» в матче с «Арсеналом»

08:25
Теги:

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау может дебютировать в качестве наставника команды в матче 13-го тура АПЛ против «Арсенала», сообщает Daily Mail.

По информации источника, 43-летний англичанин может выйти с карантина, на котором он находится с прошлой недели. В случае,если он сдаст отрицательный тест на коронавирус, то сможет руководить командой со скамейки. В таком случае игра с «Арсеналом» станет для Хау дебютной.

Хау возглавляет «Ньюкасл» с 8 ноября. Он пропустил игру 12-го тура АПЛ против «Брентфорда» из-за коронавируса.

Матч «Арсенал» — «Ньюкасл» состоится в субботу, 27 ноября. Начало встречи — в 15.30 (мск).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Спаллетти не пожал руку Витории после поражения. Реакция тренера «Спартака» — блеск
Тимошенко заявила о стоящей перед РФ и Белоруссией на коленях Украине
0
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное