Эдди Хау может дебютировать в качестве главного тренера «Ньюкасла» в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау может дебютировать в качестве наставника команды в матче 13-го тура АПЛ против «Арсенала», сообщает Daily Mail.

По информации источника, 43-летний англичанин может выйти с карантина, на котором он находится с прошлой недели. В случае,если он сдаст отрицательный тест на коронавирус, то сможет руководить командой со скамейки. В таком случае игра с «Арсеналом» станет для Хау дебютной.

Хау возглавляет «Ньюкасл» с 8 ноября. Он пропустил игру 12-го тура АПЛ против «Брентфорда» из-за коронавируса.

Матч «Арсенал» — «Ньюкасл» состоится в субботу, 27 ноября. Начало встречи — в 15.30 (мск).