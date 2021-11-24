Джеррард создал закрытый Instagram для игроков «Астон Виллы» с полезной информацией

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард завел закрытый аккаунт Instagram для игроков команды.

По информации The Telegraph, профиль создан под ником «Bodymoor1» и ведет его Джеррард с другими тренерами.

В аккаунте публикуются важные видео с матчей и тренировок, полезные книги и мотивирующие цитаты.

Как сообщает источник, страница в Instagram создана, чтобы побуждать игроков к общению и продвигать новую клубную философию. Подобную идею Джеррад использовал и в «Рейнджерс».

Ранее 41-летний специалист запретил в «Астон Вилле» газировку, пудинги, горячий шоколад, кетчуп и майонез.