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Сегодня, 14:12

Луис Диас будет играть под другим номером в «Ливерпуле»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас с января 2022 года играл под 23 номером. Спустя полтора года футболист решил сменить номер, сообщает пресс-служба команды.

Теперь на футболке Диаса будет цифра 7. Ранее под этим номером выступал Джеймс Милнер. Он покинул клуб в связи с истечением срока контракта и теперь будет играть за «Брайтон».

Болельщики, которые в клубном магазине уже купили футболки Диаса с номером 23, смогут бесплатно обменять их на новые — с номером 7.

В минувшем сезоне 26-летний колумбиец провел 17 матчей в АПЛ, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

ФК Ливерпуль
Педро Луис Диас
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