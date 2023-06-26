Луис Диас будет играть под другим номером в «Ливерпуле»
Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас с января 2022 года играл под 23 номером. Спустя полтора года футболист решил сменить номер, сообщает пресс-служба команды.
Теперь на футболке Диаса будет цифра 7. Ранее под этим номером выступал Джеймс Милнер. Он покинул клуб в связи с истечением срока контракта и теперь будет играть за «Брайтон».
Болельщики, которые в клубном магазине уже купили футболки Диаса с номером 23, смогут бесплатно обменять их на новые — с номером 7.
В минувшем сезоне 26-летний колумбиец провел 17 матчей в АПЛ, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.
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12
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13
|Вулверхэмптон
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14
|Вест Хэм
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15
|Борнмут
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16
|Нот. Форест
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17
|Эвертон
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18
|Бернли
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19
|Шеффилд Юн.
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20
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Бернли – Ман. Сити
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Арсенал – Нот. Форест
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Борнмут – Вест Хэм
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
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Ньюкасл – Астон Вилла
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Челси – Ливерпуль
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МЮ – Вулверхэмптон
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