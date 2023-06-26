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Сегодня, 16:31

Агент: «Януллис не приедет в Россию»

Алина Савинова
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Агент Василис Панагиотакис сообщил, что греческий защитник Димитрис Яннулис не приедет в Россию.

Ранее появилась информация о том, что представители 27-летнего футболиста вели переговоры с российскими клубами.

«Януллис не приедет в Россию, он останется в «Норвиче», — приводит «РБ Спорт» слова Панагиотакиса.

Яннулис является игроком «Норвича». В минувшем сезоне он провел 27 матчей в составе английского клуба и отметился одной результативной передачей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-yanullis-ne-priedet-v-rossiyu-on-ostanetsya-v-norviche/
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