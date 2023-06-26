Агент: «Януллис не приедет в Россию»
Агент Василис Панагиотакис сообщил, что греческий защитник Димитрис Яннулис не приедет в Россию.
Ранее появилась информация о том, что представители 27-летнего футболиста вели переговоры с российскими клубами.
«Януллис не приедет в Россию, он останется в «Норвиче», — приводит «РБ Спорт» слова Панагиотакиса.
Яннулис является игроком «Норвича». В минувшем сезоне он провел 27 матчей в составе английского клуба и отметился одной результативной передачей.
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14
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|0-0
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15
|Борнмут
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|0-0
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16
|Нот. Форест
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|0
|0-0
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17
|Эвертон
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|0
|0
|0-0
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18
|Бернли
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|0-0
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19
|Шеффилд Юн.
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|11.08
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
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Арсенал – Нот. Форест
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
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Ньюкасл – Астон Вилла
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