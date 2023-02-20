Луи Саа: «Рэшфорд и Мбаппе — лучшие в мире на данный момент»
Экс-игрок сборной Франции Луи Саа считает, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд и форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе являются лучшими футболистами мира на данный момент.
«На данный момент в мировом футболе не так много игроков, которые были бы лучше Рэшфорда. Килиан Мбаппе — по-прежнему лучше всех, поскольку показывает невероятную игру последние три года и является лидером «ПСЖ», даже при Неймаре и Месси. Мбаппе и Рэшфорд — два лучших игрока в мире на данный момент. Эрлин Холанн показывает хорошую игру, но приносит не так много пользы, как они. Азарт, скорость, уверенность, которые сейчас демонстрирует Маркус, говорят о том, что его не переиграть. То же касается и Мбаппе. Защищаться против таких умелых футболистов просто невозможно», — приводит слова Саа Lord Ping.
В текущем сезоне 24-летний Мбаппе сыграл за парижан 28 матчей, забил 27 голов и отдал шесть результативных передач.
Рэшфорд сыграл за «Манчестер Юнайтед» 36 матчей в текущем сезоне, забил 24 гола и отдал восемь результативных передач.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|23
|17
|3
|3
|51-23
|54
|
2
|Ман. Сити
|24
|16
|4
|4
|60-24
|52
|
3
|МЮ
|24
|15
|4
|5
|41-28
|49
|
4
|Тоттенхэм
|24
|13
|3
|8
|44-35
|42
|
5
|Ньюкасл
|23
|10
|11
|2
|35-15
|41
|
6
|Фулхэм
|24
|11
|5
|8
|35-30
|38
|
7
|Брайтон
|22
|10
|5
|7
|39-29
|35
|
8
|Ливерпуль
|22
|10
|5
|7
|38-28
|35
|
9
|Брентфорд
|23
|8
|11
|4
|37-30
|35
|
10
|Челси
|23
|8
|7
|8
|23-23
|31
|
11
|Астон Вилла
|23
|8
|4
|11
|28-38
|28
|
12
|Кр. Пэлас
|23
|6
|8
|9
|21-31
|26
|
13
|Нот. Форест
|23
|6
|7
|10
|18-38
|25
|
14
|Лестер
|23
|7
|3
|13
|36-41
|24
|
15
|Вулверхэмптон
|23
|6
|5
|12
|17-32
|23
|
16
|Эвертон
|23
|5
|6
|12
|17-30
|21
|
17
|Борнмут
|23
|5
|6
|12
|21-44
|21
|
18
|Вест Хэм
|23
|5
|5
|13
|19-29
|20
|
19
|Лидс
|23
|4
|7
|12
|28-39
|19
|
20
|Саутгемптон
|23
|5
|3
|15
|19-40
|18
|24.02
|23:00
|
Фулхэм – Вулверхэмптон
|- : -
|25.02
|15:30
|
Ньюкасл – Брайтон
|- : -
|25.02
|18:00
|
Эвертон – Астон Вилла
|- : -
|25.02
|18:00
|
Лидс – Саутгемптон
|- : -
|25.02
|18:00
|
Лестер – Арсенал
|- : -
|25.02
|18:00
|
Вест Хэм – Нот. Форест
|- : -
|25.02
|20:30
|
Борнмут – Ман. Сити
|- : -
|25.02
|22:45
|
Кр. Пэлас – Ливерпуль
|- : -
|26.02
|16:30
|
МЮ – Брентфорд
|- : -
|26.02
|16:30
|
Тоттенхэм – Челси
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|26
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|17
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|14
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|12
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|8
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|21
|1
|5
|
|
Тайрик Митчелл
Кристал Пэлас
|21
|1
|4