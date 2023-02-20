Луи Саа: «Рэшфорд и Мбаппе — лучшие в мире на данный момент»

Экс-игрок сборной Франции Луи Саа считает, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд и форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе являются лучшими футболистами мира на данный момент.

«На данный момент в мировом футболе не так много игроков, которые были бы лучше Рэшфорда. Килиан Мбаппе — по-прежнему лучше всех, поскольку показывает невероятную игру последние три года и является лидером «ПСЖ», даже при Неймаре и Месси. Мбаппе и Рэшфорд — два лучших игрока в мире на данный момент. Эрлин Холанн показывает хорошую игру, но приносит не так много пользы, как они. Азарт, скорость, уверенность, которые сейчас демонстрирует Маркус, говорят о том, что его не переиграть. То же касается и Мбаппе. Защищаться против таких умелых футболистов просто невозможно», — приводит слова Саа Lord Ping.

В текущем сезоне 24-летний Мбаппе сыграл за парижан 28 матчей, забил 27 голов и отдал шесть результативных передач.

Рэшфорд сыграл за «Манчестер Юнайтед» 36 матчей в текущем сезоне, забил 24 гола и отдал восемь результативных передач.