Руководство «Вест Хэма» не собирается увольнять Мойеса

Руководство «Вест Хэма» выразило поддержку главному тренеру команды Дэвиду Мойесу, сообщает BBC.

59-летний тренер сохраняет 100-процентную поддержку совета директоров.

Мойес знает, что нынешнее положение «Вест Хэма» в турнирной таблице не соответствует ожиданиям после крупных летних трансферных расходов, хотя команда сильно пострадала от травм.

Лондонский клуб набрал в 23 матчах 20 очков и находится в зоне вылета, занимая 18-ю строчку.