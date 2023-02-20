Бывший главный тренер «Рубина» может возглавить «Лидс»

Бывший главный тренер «Рубина» Хави Грасия может возглавить английский «Лидс», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Команда из АПЛ ищет специалиста, который сменит на посту главного тренера уволенного Джесси Марша. Уже несколько именитых специалистов отказались от предложений «Лидса», так что англичане обратили внимание на 52-летнего испанца.

Последним место работы Грасии был «Аль-Садд» из Катара, с которым испанец выиграл чемпионат страны.

Грасия возглавлял «Рубин с мая 2016 года по июнь 2017-го. Под его руководством команда заняла 10-е место в чемпионате России.