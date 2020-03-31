Ловрен хочет продолжить карьеру в Лондоне

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен определился со своим будущим, сообщает Goal.com со ссылкой на Team Talk.

По информации источника, 30-летний хорват хочет продолжить карьеру в одной из команд Лондона. Ранее сообщалось, что к футболисту проявляют интерес 4 клуба из столицы Англии: «Арсенал», «Тоттенхэм», «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас». Игроком также заинтересованы несколько команд из Франции, Испании, Германии и Италии, однако ему хотелось бы остаться в АПЛ.

В сезоне-2019/20 Ловрен провел за «Ливерпуль» 14 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хорвата в 20 миллионов евро.