Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Ливерпуль» заключил профессиональный контракт с 17-летним Эллиоттом

6 июля 2020, 18:17

Пресс-служба «Ливерпуля» сообщает, что форвард Харви Эллиотт подписал контракт с клубом. Сроки соглашения с 17-летним английским футболистом не называются.

Эллиотт получил возможность заключить трудовой контракт после того, как ему исполнилось 17 лет (в апреле).

Нападающий перешел в «Ливерпуль» в 2019 году из «Фулхэма». На его счету 8 матчей за «мерсисайдцев».

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир