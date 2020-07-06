«Ливерпуль» заключил профессиональный контракт с 17-летним Эллиоттом

Пресс-служба «Ливерпуля» сообщает, что форвард Харви Эллиотт подписал контракт с клубом. Сроки соглашения с 17-летним английским футболистом не называются.

Эллиотт получил возможность заключить трудовой контракт после того, как ему исполнилось 17 лет (в апреле).

Нападающий перешел в «Ливерпуль» в 2019 году из «Фулхэма». На его счету 8 матчей за «мерсисайдцев».