«Ливерпуль» собирается продлить контракт с Джо Гомесом
«Ливерпуль» намерен продлить контракт с защитником Джо Гомесом, сообщает Liverpool Echo.
По информации источника, мерсисайдцы хотят сохранить 24-летнего англичанина и планируют обсудить с ним новые условия контракта этим летом, но для начала в клубе хотят поинтересоваться у футболиста, что он думает о своем будущем и доволен ли он ролью в команде.
В сезоне-2021/22 Гомес принял участие в 20 матчах «Ливерпуля», на его счету 1 результативная передача. Контракт футболиста действует до конца июня 2024 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|35
|25
|8
|2
|87-23
|83
|
2
|Ман. Сити
|34
|26
|5
|3
|84-21
|83
|
3
|Челси
|35
|19
|10
|6
|70-31
|67
|
4
|Арсенал
|34
|20
|3
|11
|54-41
|63
|
5
|Тоттенхэм
|35
|19
|5
|11
|60-40
|62
|
6
|МЮ
|37
|16
|10
|11
|57-56
|58
|
7
|Вест Хэм
|35
|15
|7
|13
|53-46
|52
|
8
|Вулверхэмптон
|35
|15
|5
|15
|35-34
|50
|
9
|Брайтон
|36
|11
|14
|11
|38-42
|47
|
10
|Кр. Пэлас
|35
|10
|14
|11
|46-42
|44
|
11
|Ньюкасл
|35
|11
|10
|14
|40-56
|43
|
12
|Брентфорд
|36
|12
|7
|17
|44-52
|43
|
13
|Астон Вилла
|34
|13
|4
|17
|47-47
|43
|
14
|Лестер
|33
|11
|9
|13
|48-54
|42
|
15
|Саутгемптон
|36
|9
|13
|14
|41-61
|40
|
16
|Лидс
|34
|8
|10
|16
|38-72
|34
|
17
|Бернли
|35
|7
|13
|15
|32-49
|34
|
18
|Эвертон
|33
|9
|5
|19
|35-55
|32
|
19
|Уотфорд
|35
|6
|4
|25
|32-70
|22
|
20
|Норвич
|34
|5
|6
|23
|22-71
|21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
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10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|7.05
|17:00
|
Бернли – Астон Вилла
|1 : 3
|7.05
|17:00
|
Брентфорд – Саутгемптон
|3 : 0
|7.05
|17:00
|
Кр. Пэлас – Уотфорд
|1 : 0
|7.05
|17:00
|
Челси – Вулверхэмптон
|2 : 2
|7.05
|19:30
|
Брайтон – МЮ
|4 : 0
|7.05
|21:45
|
Ливерпуль – Тоттенхэм
|1 : 1
|8.05
|16:00
|
Арсенал – Лидс
|- : -
|8.05
|16:00
|
Лестер – Эвертон
|- : -
|8.05
|16:00
|
Норвич – Вест Хэм
|- : -
|8.05
|18:30
|
Ман. Сити – Ньюкасл
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|22
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|20
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|18
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|27
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|23
|1
|8
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7
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