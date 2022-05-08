«Ливерпуль» собирается продлить контракт с Джо Гомесом

«Ливерпуль» намерен продлить контракт с защитником Джо Гомесом, сообщает Liverpool Echo.

По информации источника, мерсисайдцы хотят сохранить 24-летнего англичанина и планируют обсудить с ним новые условия контракта этим летом, но для начала в клубе хотят поинтересоваться у футболиста, что он думает о своем будущем и доволен ли он ролью в команде.

В сезоне-2021/22 Гомес принял участие в 20 матчах «Ливерпуля», на его счету 1 результативная передача. Контракт футболиста действует до конца июня 2024 года.