«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон», Жота сделал дубль
«Ливерпуль» победил «Саутгемптон» (4:0) в матче 13-го тура чемпионата Англии.
Дубль в составе победителей сделал Диогу Жота. Также отличились Тиагу Алькантара и Виргил ван Дейк.
«Ливерпуль» набрал 28 очков и занимает второе место. Лидирует «Челси» — 29 очков и матч в запасе. У «святых» 14 очков и 14-я позиция.
«Астон Вилла» обыграла «Кристал Пэлас» (2:1). «Норвич» и «Вулверхмптон» сыграли вничью (0:0).
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