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«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон», Жота сделал дубль

19:53
Виргил ван Дейк. Фото ФК «Ливерпуль»
Виргил ван Дейк. Фото ФК «Ливерпуль»
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«Ливерпуль» победил «Саутгемптон» (4:0) в матче 13-го тура чемпионата Англии.

Дубль в составе победителей сделал Диогу Жота. Также отличились Тиагу Алькантара и Виргил ван Дейк.

«Ливерпуль» набрал 28 очков и занимает второе место. Лидирует «Челси» — 29 очков и матч в запасе. У «святых» 14 очков и 14-я позиция.

«Астон Вилла» обыграла «Кристал Пэлас» (2:1). «Норвич» и «Вулверхмптон» сыграли вничью (0:0).

Англия. Премьер-лига. 13-й тур
27 нояб, 18:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
4:0
Саутгемптон
Голы
Диогу Жота, 2 (1:0), Диогу Жота, 32 (2:0), Тиагу Алькантара, 37 (3:0), ван Дейк, 52 (4:0)
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Конате Робертсон Александр-Арнолд Фабинью Тиагу Алькантара (Окслейд-Чемберлен, 59 ) Хендерсон (Милнер, 67 ) Мане Салах Диогу Жота (Минамино, 81 )
Саутгемптон
Маккарти Лянко Перро (Уокер-Питерс, 88) Салису Беднарек (Редмонд, 46) Ромеу Уорд-Проуз Ливраменто Армстронг Адамс (Телла, 46) Бройя
Предупреждения
Беднарек 11
Судьи
Марринер
Англия. Премьер-лига. 13-й тур
27 нояб, 18:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
1:2
Астон Вилла
Голы
Таргетт, 15 (0:1), Макгинн, 86 (0:2), Гэи, 90+5 (1:2)
Кристал Пэлас
Гуаита Уорд Митчелл Томкинс Гэи Куяте Миливоевич (Эзе, 60 ) Олисе (Айю, 88 ) Галлахер Заа (Эдуар, 72 ) Бентеке
Астон Вилла
Мартинес Кэш Таргетт Конса Мингс Янг (Буэндия, 85) Макгинн Накамба Рэмси (Дуглас Луис, 67) Уоткинс Бэйли (Эль-Гази, 78)
Предупреждения
Заа 29, Уорд 44, Миливоевич 56  -  Кэш 29, Накамба 54, Дуглас Луис 74
Судьи
Солсбери
Англия. Премьер-лига. 13-й тур
27 нояб, 18:00. Carrow Road (Норвич)
Норвич
0:0
Вулверхэмптон Уондерерс
Норвич
Крул Ааронс Гибсон Хэнли Уильямс Гилмор Норманн (Рупп, 35 ) Маклин Рашица (Дауэлл, 82 ) Пукки Саджент (Тзолис, 68 )
Вулверхэмптон Уондерерс
Жозе Са Аит Нури Коади Семеду (Дендонкер, 76) Килман Саисс Рубен Невеш Жоау Моутинью Хименес Тринкан (Траоре, 68) Хван Хи Чхан (Хувер, 90+2)
Предупреждения
Гилмор 26, Гибсон 50  -  Рубен Невеш 31, Семеду 53
Судьи
Хупер

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Динамо

П2

22%

2.02

1X

20%

1.85

ТБ 2.0

18%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.60

Ф1 (-1.0)

22%

2.02

ТМ 3.5

15%

1.41
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Зенит

П2

30%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.78

Обе забьют - да

21%

1.73

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Анастасия Плетнева все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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