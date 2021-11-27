Рангник хочет первым делом избавиться от Хендерсона и ван де Бека в «МЮ»
Глава «Локомотива» по спорту и развитию Ральф Рангник до конца сезона возглавит «Манчестер Юнайтед». Немецкий специалист еще не был официально представлен в качестве нового главного тренера клуба, но он уже определился с игроками, которых намерен отпустить из команды, сообщает The Telegraph.
Первым делом, Рангник намерен продать или отдать в аренду голкипера Дина Хендерсона и полузащитника Донни ван де Бека.
Ожидается, что Рангник приведет с собой в «МЮ» несколько помощников. Вероятнее всего, среди них будет видеоаналитик Ларс Корнетка, с которым он уже работал в «Лейпциге», «Шальке» и «Хоффенхайме».
Ранее стало известно, что 63-летний Рангник станет новым главным тренером «Манчестер Юнайтед». С ним будет подписан контракт до конца нынешнего сезона.
Кроме того, немецкий спецалист получит работу в качестве консультанта клуба в течение двух лет. Рангник при этом не исключает варианта, при котором может продолжить тренировать «МЮ».
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