«Ливерпуль» разгромил «Борнмут», продлив беспроигрышную серию в АПЛ до 33 матчей

«Ливерпуль» разгромил «Борнмут» в матче 16-го тура чемпионата Англии — 3:0. «Красные» лидируют в таблице, потеряв только два очка за 16 игр. Их победная серия составляет 7 игр, а беспроигрышная, с учетом прошлого сезона — 33.

Рекордная серия АПЛ без поражений принадлежит «Арсеналу». Лондонцы в период с 7 мая 2003 по 24 октября 2004 года не проигрывали 49 встреч подряд.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

16-й тур

«Борнмут» — «Ливерпуль» — 0:3 (0:2)

Голы: Окслейд-Чемберлен, 35 (0:1). Кейта, 44 (0:2). Салах, 54 (0:3).

«Борнмут»: Рамсдейл, Аке (Симпсон, 35), Фрэнсис, Рико, Мефам, Лерма, Биллинг (Кук, 58), Фрэйзер, Уилсон (Гослинг, 64), Соланке, Данджума.

«Ливерпуль»: Алиссон, Ловрен (Александр-Арнолд, 40), ван Дейк, Робертсон (Джонс, 76), Гомес, Милнер, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Шачири, 87), Кейта, Роберту Фирмину, Салах.

Предупреждение: Гомес, 39.

Судья: Кавана.

7 декабря. Борнмут. Стадион «Дин Корт».