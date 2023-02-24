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Сегодня, 13:28

«Арсенал» вместо Беллингема может приобрести полузащитника «Вест Хэма» Райса

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Арсенал» рассматривает возможность покупки полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса, сообщает Football.London.

По данным источника, «оружейники» считают, что у них не хватит финансов, чтобы приобрести игрока «Боруссии» Джуда Беллингема, который стоит около 150 миллионов фунтов стерлингов (169,5 миллионов евро), и поэтому они попытаются подписать Райса, который является более дешевым вариантом.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» готов расстаться с Райсом за 110 миллионов евро.

24-летний полузащитник играет за «молотобойцев» с лета 2013 года. В этом сезоне он в 29 матчах забил один гол и отдал 3 результативные передачи. Контракт между сторонами истекает в 2024 году.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вест Хэм Юнайтед
Джуд Беллингем
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 23 17 3 3 51-23 54
2
 Ман. Сити 24 16 4 4 60-24 52
3
 МЮ 24 15 4 5 41-28 49
4
 Тоттенхэм 24 13 3 8 44-35 42
5
 Ньюкасл 23 10 11 2 35-15 41
6
 Фулхэм 24 11 5 8 35-30 38
7
 Брайтон 22 10 5 7 39-29 35
8
 Ливерпуль 22 10 5 7 38-28 35
9
 Брентфорд 23 8 11 4 37-30 35
10
 Челси 23 8 7 8 23-23 31
11
 Астон Вилла 23 8 4 11 28-38 28
12
 Кр. Пэлас 23 6 8 9 21-31 26
13
 Нот. Форест 23 6 7 10 18-38 25
14
 Лестер 23 7 3 13 36-41 24
15
 Вулверхэмптон 23 6 5 12 17-32 23
16
 Эвертон 23 5 6 12 17-30 21
17
 Борнмут 23 5 6 12 21-44 21
18
 Вест Хэм 23 5 5 13 19-29 20
19
 Лидс 23 4 7 12 28-39 19
20
 Саутгемптон 23 5 3 15 19-40 18
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36 тур
37 тур
38 тур
24.02 23:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 - : -
25.02 15:30
Ньюкасл – Брайтон
 - : -
25.02 18:00
Эвертон – Астон Вилла
 - : -
25.02 18:00
Лидс – Саутгемптон
 - : -
25.02 18:00
Лестер – Арсенал
 - : -
25.02 18:00
Вест Хэм – Нот. Форест
 - : -
25.02 20:30
Борнмут – Ман. Сити
 - : -
25.02 22:45
Кр. Пэлас – Ливерпуль
 - : -
26.02 16:30
Тоттенхэм – Челси
 - : -
5.04 22:00
МЮ – Брентфорд
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 26
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 21 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 21 1 4
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