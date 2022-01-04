Миколенко плакал полчаса после того, как был согласован переход в «Эвертон»

Новичок «Эвертона» Виталий Миколенко рассказал о том, как состоялся переход из киевского «Динамо».

«Узнал об интересе 12 декабря после игры с «Зарей», — цитирует Миколенко официальный сайт «Динамо». — Мне сказали, что мне нужно быть на следующий день в клубном офисе и что, возможно, будет предложение. Я даже не знал какой клуб. Когда спросили, есть ли у меня английская виза, я понял, что это английский клуб".

Контракт 22-летнего украинца с «Эвертоном» рассчитан на 4,5 года.

"Когда я приехал, Игорь Михайлович (Суркис, президент «Динамо». — Прим. «СЭ») привел мне пример своей дочери. Он сказал, что я ему как сын и мне решать — оставаться ли в «Динамо», завоевывать трофеи и получать достойную зарплату. «Но если ты готов, то скажи это, и мы будем дальше вести переговоры», — сказал он. Я ответил, что не знаю, готов ли я, но я очень хочу. А желание — это, наверное, самое важное в футболе и вообще в жизни. В тот момент, когда Игорь Михайлович сказал мне «ты мне как сын», я задумался. Слезы были потом уже, когда был разговор между президентами двух клубов и все согласовали", - заявил Миколенко.

По словам футболиста, было много слухов, и он сначала не верил в переход.

"Мне мои родители, девушка говорили, что это как будто в кино. И когда все согласовали, я сел в машину и зарыдал. Мне домой ехать 40 минут, и, наверное, минут 30 я плакал. Позвонил родителям девушки, поплакал еще с ними, потом еще сам плакал. Сложно объяснить чувства — я был очень рад и в то же время было очень страшно.

Конкуренция? Я для того туда и еду, чтобы расти в профессиональном плане и учиться у такого конкурента как Люка Динь. Мы пересекались с ним, играя за сборные. Это большой шаг и большой успех, что я буду учиться и на равных тренироваться с такими футболистами», - заявил Миколенко.