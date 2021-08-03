«Ливерпуль» продлил контракт с Фабиньо
19:15
«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о подписании долгосрочного соглашения с полузащитником Фабиньо. При этом срок нового контракта 27-летнего бразильца не сообщается.
Фабиньо перешел в «Ливерпуль» в 2018 году из «Монако». В минувшем сезоне хавбек провел за английский клуб 42 матча и забил один гол.
Дополнительная информация:
https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/439722-fabinho-signs-new-long-term-contract-with-liverpool-fc
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