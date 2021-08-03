«Ливерпуль» продлил контракт с Фабиньо

«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о подписании долгосрочного соглашения с полузащитником Фабиньо. При этом срок нового контракта 27-летнего бразильца не сообщается.

??? news... ?@_fabinhotavares has signed a new long-term contract with the Reds ? — Liverpool FC (@LFC) August 3, 2021

Фабиньо перешел в «Ливерпуль» в 2018 году из «Монако». В минувшем сезоне хавбек провел за английский клуб 42 матча и забил один гол.