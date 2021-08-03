Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Ливерпуль» продлил контракт с Фабиньо

19:15
Теги:

«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о подписании долгосрочного соглашения с полузащитником Фабиньо. При этом срок нового контракта 27-летнего бразильца не сообщается.

Фабиньо перешел в «Ливерпуль» в 2018 году из «Монако». В минувшем сезоне хавбек провел за английский клуб 42 матча и забил один гол.

Дополнительная информация:

https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/439722-fabinho-signs-new-long-term-contract-with-liverpool-fc

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Мы готовы ко всему». Россия снесла Канаду, и теперь нам светит полуфинал мечты с Бразилией
Армянский борец отказался надевать серебряную медаль из-за недовольства судейством в поединке с Евлоевым
Волейбол на Олимпиаде, мужчины: результаты 1/4 финала, Россия — Канада и другие матчи
Олимпиада-2020: Китай и США лидируют в медальном зачете, Россия вернулась на пятое место
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд