Кейн снова пропустил тренировку «Тоттенхэма»
13:17
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн опять пропустил тренировку команды, сообщает Football London.
По информации СМИ, Кейн до сих пор не вернулся в расположение команды. Он пропустил еще одну тренировку.
3 августа появилась информация, что англичанин не хочет возвращаться в «Тоттенхэм», пока ему не гарантируют трансфер в «Манчестер Сити» этим летом.
Ранее сообщалось, что клуб будет штрафовать Кейна за пропуски тренировок.
В прошлом сезоне 28-летний Кейн провел 49 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и сделал 16 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 120 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.football.london/tottenham-hotspur-fc/transfer-news/harry-kane-yet-return-pre-21211009
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