Кейн снова пропустил тренировку «Тоттенхэма»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн опять пропустил тренировку команды, сообщает Football London.

По информации СМИ, Кейн до сих пор не вернулся в расположение команды. Он пропустил еще одну тренировку.

3 августа появилась информация, что англичанин не хочет возвращаться в «Тоттенхэм», пока ему не гарантируют трансфер в «Манчестер Сити» этим летом.

Ранее сообщалось, что клуб будет штрафовать Кейна за пропуски тренировок.

В прошлом сезоне 28-летний Кейн провел 49 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и сделал 16 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 120 миллионов евро.