В новом сезоне АПЛ футболисты продолжат вставать на колено в знак протеста против расизма
21:40
В следующем сезоне футболисты английской премьер-лиги продолжат вставать на колено перед матчами в знак протеста против расизма, информирует официальный сайт лиги.
Кроме того, игроки также продолжат носить на своей форме значок «Нет места для расизма».
«Сейчас мы сильнее чем когда-либо чувствуем, что важно продолжать стоять на коленях в знак символа нашего единства в борьбе против всех форм расизма», — говорится в заявлении АПЛ.
Новый сезон АПЛ стартует 13 августа. В первом матче нового сезона «Брентфорд» на своем поле примет «Арсенал».
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