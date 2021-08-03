В новом сезоне АПЛ футболисты продолжат вставать на колено в знак протеста против расизма

В следующем сезоне футболисты английской премьер-лиги продолжат вставать на колено перед матчами в знак протеста против расизма, информирует официальный сайт лиги.

Кроме того, игроки также продолжат носить на своей форме значок «Нет места для расизма».

«Сейчас мы сильнее чем когда-либо чувствуем, что важно продолжать стоять на коленях в знак символа нашего единства в борьбе против всех форм расизма», — говорится в заявлении АПЛ.

Новый сезон АПЛ стартует 13 августа. В первом матче нового сезона «Брентфорд» на своем поле примет «Арсенал».