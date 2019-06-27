"Ливерпуль" приобрел 17-летнего защитника "Зволле"

"Ливерпуль" объявил о переходе защитника "Зволле" Сеппа ван дер Берга.
17-летний футболист подписал с мерсисайдцами долгосрочный контракт, после того, как было достигнуто соглашение с голландским клубом.
По информации СМИ, трансфер ван дер Берга обошелся "Ливерпулю" в 1,5 миллиона фунтов стерлингов.
– Это просто потрясающее чувство. Для меня это самый большой клуб в мире, это мечта. Я взволнован, - цитирует голландца пресс-служба "Ливерпуля". - Я видел, как тут игроки из академии переходят в первую команду. Это невероятно.
Конечно, тренер Юрген Клопп – прекрасный человек, и это одна из причин его успеха, а также одна из причин, по которой я приехал сюда. Я думаю, что это лучшее место для моего прогресса, и надеюсь, что проведу здесь много игр.
В сезоне 2018/19 Сепп ван дер Берг провел за "Зволле" 20 матчей.
"I’ve seen what kind of players from the Academy grew into the first team here. It is unbelievable, especially when this kind of big club does that." ✊ pic.twitter.com/Uep7fwEtTM— Liverpool FC (@LFC) 27 июня 2019 г.