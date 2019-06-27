"Ливерпуль" приобрел 17-летнего защитника "Зволле"

"Ливерпуль" объявил о переходе защитника "Зволле" Сеппа ван дер Берга.

17-летний футболист подписал с мерсисайдцами долгосрочный контракт, после того, как было достигнуто соглашение с голландским клубом.

По информации СМИ, трансфер ван дер Берга обошелся "Ливерпулю" в 1,5 миллиона фунтов стерлингов.

– Это просто потрясающее чувство. Для меня это самый большой клуб в мире, это мечта. Я взволнован, - цитирует голландца пресс-служба "Ливерпуля". - Я видел, как тут игроки из академии переходят в первую команду. Это невероятно.

Конечно, тренер Юрген Клопп​ – прекрасный человек, и это одна из причин его успеха, а также одна из причин, по которой я приехал сюда. Я думаю, что это лучшее место для моего прогресса, и надеюсь, что проведу здесь много игр.

В сезоне 2018/19 Сепп ван дер Берг провел за "Зволле" 20 матчей.