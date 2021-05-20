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Полузащитник «Норвича» Буэндиа может перейти в «Арсенал» за 40 миллионов фунтов

11:15
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Полузащитник «Норвича» Эмилиано Буэндиа может перейти в «Арсенал», сообщает Goal.

По информации источника, «канониры» видят в 24-летнем аргентинце замену Мартину Эдегору, который выступает за команду на правах аренды из «Реала». Потенциальная сумма трансфера оценивается в 40 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/21 Буэндиа провел 41 матч за «Норвич», на его счету 15 голов и 17 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 19,8 миллиона фунтов.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/arsenal-step-up-buendia-interest-amid-odegaard-uncertainty/yjy35zwla0661c116wxb8safc

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