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«Ливерпуль» планирует увеличить вместимость «Энфилда» до 61 тысячи зрителей

17:13
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«Ливерпуль» собирается расширить вместимость домашнего стадиона команды «Энфилда», сообщает Sky Sports.

Сообщается, что вместимость арены будет составлять 61 тысячу зрителей. Расширение планируется к началу сезона-2022/23. На реконструкцию будет потрачено около 60 миллионов фунтов. Перед этим клуб подаст заявку на расширение стадиона в соответствующие инстанции. Планируется, что это произойдет в марте. Клуб уже провел предварительные консультации, большинство планов на реконструкцию было одобрено.

На данный момент «Энфилд» вмещает 53 394 зрителя.

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