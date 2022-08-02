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Сегодня, 02:02

«Ливерпуль» планирует подписать новый контракт с Жотой

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Диогу Жота.
Фото Global Look Press

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота может продлить контракт с клубом. По информации The Telegraph, английский клуб готовит для 25-летнего португальца новый договор на улучшенных условиях.

Действующий контракт Жоты с «Ливерпулем» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Игрок сборной Португалии перешел в «Ливерпуль» из «Вулверхэмптона» в сентябре 2020 года за 45 миллионов евро. С тех пор он забил 34 гола и сделал 9 голевых передач в 85 матчах во всех турнирах за «красных».

Диогу Жота
Футбол
ФК Ливерпуль
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