«Ливерпуль» планирует подписать новый контракт с Жотой

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота может продлить контракт с клубом. По информации The Telegraph, английский клуб готовит для 25-летнего португальца новый договор на улучшенных условиях.

Действующий контракт Жоты с «Ливерпулем» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Игрок сборной Португалии перешел в «Ливерпуль» из «Вулверхэмптона» в сентябре 2020 года за 45 миллионов евро. С тех пор он забил 34 гола и сделал 9 голевых передач в 85 матчах во всех турнирах за «красных».