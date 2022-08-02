«Ливерпуль» планирует подписать новый контракт с Жотой
Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота может продлить контракт с клубом. По информации The Telegraph, английский клуб готовит для 25-летнего португальца новый договор на улучшенных условиях.
Действующий контракт Жоты с «Ливерпулем» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.
Игрок сборной Португалии перешел в «Ливерпуль» из «Вулверхэмптона» в сентябре 2020 года за 45 миллионов евро. С тех пор он забил 34 гола и сделал 9 голевых передач в 85 матчах во всех турнирах за «красных».
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|Челси
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4
|Тоттенхэм
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11
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|0-0
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12
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13
|Брентфорд
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|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
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|0-0
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16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
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|0-0
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19
|Борнмут
|0
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20
|Нот. Форест
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
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