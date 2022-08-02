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Сегодня, 02:19

«Лестер» проявляет интерес к вратарю Дубравке

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Мартин Дубравка.
Фото Global Look Press

«Лестер» заинтересован в подписании голкипера «Ньюкасла» Мартина Дубравки, сообщает Daily Mail.

33-летний словак выступает за «Ньюкасл» с 2018 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.

В прошлом сезоне Дубравка сыграл в 27 матчах во всех турнирах и пропустил 36 голов. Восемь раз он сохранил ворота в неприкосновенности.

Футбол
ФК Лестер
ФК Ньюкасл Юнайтед
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