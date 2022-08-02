«Лестер» проявляет интерес к вратарю Дубравке

«Лестер» заинтересован в подписании голкипера «Ньюкасла» Мартина Дубравки, сообщает Daily Mail.

33-летний словак выступает за «Ньюкасл» с 2018 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.

В прошлом сезоне Дубравка сыграл в 27 матчах во всех турнирах и пропустил 36 голов. Восемь раз он сохранил ворота в неприкосновенности.