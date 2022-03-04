«Ливерпуль» передумал продавать защитника Гомеса

«Ливерпуль» не собирается продавать Джо Гомеса этим летом, сообщает Goal.

По информации источника, главный тренер Юрген Клопп заявил, что защитник не покинет клуб и будет продолжать играть за команду.

Контракт Гомеса с «Ливерпулем» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что руководство английского клуба готово продать 24-летнего защитника за 30 миллионов фунтов. Интерес к игроку приписывают «Ньюкаслу» и «Астон Вилле», а также «Реалу».

В сезоне-2021/22 Гомес сыграл 14 матче во всех турнирах и не отметился результативными действиями.