«Ливерпуль» готов продать защитника Гомеса за 30 миллионов фунтов

«Ливерпуль» готов рассмотреть вариант продажи центрального защитника Джо Гомеса. Английский клуб готов отпустить 24-летнего футболиста за 30 миллионов фунтов стерлингов, сообщает El Nacional.

В сезоне-2021/22 Гомес получает мало игровой практики — он провел всего 5 матчей в АПЛ.

Интерес к игроку приписывают «Ньюкаслу» и «Астон Вилле», а также «Реалу». Однако только «сороки» готов заплатить запрашиваемую сумму.