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«Ливерпуль» не отпустит Салаха в сборную Египта на один из отборочных матчей ЧМ-2022

14:43
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«Ливерпуль» решил не отпускать форварда Мохамеда Салаха в сборную Египта на домашнюю игру квалификации ЧМ-2022 против Анголы из-за ограничительных мер.

Египет — в красном списке в Великобритании, из-за чего футболисту придется 10 дней пробыть на карантине после возвращения. Он может пропустить матч АПЛ с «Лидсом», который пройдет 12 сентября.

Матч Египет — Ангола пройдет 2 сентября. Спустя три дня — выездная игра с Габоном. В этом матче «Ливерпуль» позволит Салаху сыграть.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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