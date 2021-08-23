«Ливерпуль» не отпустит Салаха в сборную Египта на один из отборочных матчей ЧМ-2022
14:43
«Ливерпуль» решил не отпускать форварда Мохамеда Салаха в сборную Египта на домашнюю игру квалификации ЧМ-2022 против Анголы из-за ограничительных мер.
Египет — в красном списке в Великобритании, из-за чего футболисту придется 10 дней пробыть на карантине после возвращения. Он может пропустить матч АПЛ с «Лидсом», который пройдет 12 сентября.
Матч Египет — Ангола пройдет 2 сентября. Спустя три дня — выездная игра с Габоном. В этом матче «Ливерпуль» позволит Салаху сыграть.
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