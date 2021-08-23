Болельщики «Вулверхэмптона» распевали оскорбительные кричалки в адрес Кейна
10:37
Болельщики «Вулверхэмптона» оскорбляли нападающего Гарри Кейна в матче АПЛ с «Тоттенхэмом» из-за слухов о его желании покинуть клуб.
«Гарри Кейн хочет смыться. Он еще один жадный урод, который станет жителем Манчестера утром», — кричали фанаты во время игры.
Кейн вышел на замену на 72-й минуте. Это его первый матч в нынешнем сезоне. Сообщалось, что футболист конфликтует с руководством из-за трансфера в «Манчестер Сити».
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю