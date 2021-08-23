Болельщики «Вулверхэмптона» распевали оскорбительные кричалки в адрес Кейна

Болельщики «Вулверхэмптона» оскорбляли нападающего Гарри Кейна в матче АПЛ с «Тоттенхэмом» из-за слухов о его желании покинуть клуб.

«Гарри Кейн хочет смыться. Он еще один жадный урод, который станет жителем Манчестера утром», — кричали фанаты во время игры.

Кейн вышел на замену на 72-й минуте. Это его первый матч в нынешнем сезоне. Сообщалось, что футболист конфликтует с руководством из-за трансфера в «Манчестер Сити».