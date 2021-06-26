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«Ливерпуль» направил запрос в «ПСЖ» по поводу трансфера Мбаппе

11:58
Килиан Мбаппе. Фото Twitter
Килиан Мбаппе. Фото Twitter
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«Ливерпуль» направил запрос в «ПСЖ» по поводу нападающего Килиана Мбаппе, сообщает Marca.

По информации источника, мерсисайдцы хотят узнать, возможно ли приобрести 22-летнего француза в нынешнее трансферное окно. Сообщается, что парижане не намерены расставаться с форвардом и хотят совершить несколько крупных покупок, чтобы удержать его и продлить с ним контракт. При этом сам Мбаппе хочет продолжить карьеру в «Реале», другие варианты его не интересуют.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года. В сезоне-2020/21 форвард провел 47 матчей за команду, на его счету 42 гола и 11 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 160 миллионов евро, его контракт с клубом действует до конца июня 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/en/football/transfer-market/2021/06/25/60d6195346163f20488b4593.html

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Иван Торопцев все материалы автора
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