«Манчестер Сити» может подписать защитника «Челси» Джеймса

«Манчестер Сити» может подписать защитника «Челси» Риса Джеймса, сообщает The Athletic.

По информации источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола заинтересован в работе с 21-летним англичанином.

В сезоне-2020/21 Джеймс провел 47 матчей за «Челси», на его счету 1 гол и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.