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«Манчестер Сити» может подписать защитника «Челси» Джеймса

12:16
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«Манчестер Сити» может подписать защитника «Челси» Риса Джеймса, сообщает The Athletic.

По информации источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола заинтересован в работе с 21-летним англичанином.

В сезоне-2020/21 Джеймс провел 47 матчей за «Челси», на его счету 1 гол и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://theathletic.com/2673617/2021/06/26/manchester-city-add-chelseas-reece-james-to-their-wanted-list/

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