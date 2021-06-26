«Манчестер Юнайтед» может продать Марсьяля и ван де Бека

Форвард Энтони Марсьяль и полузащитник Донни ван де Бек могут покинуть «Манчестер Юнайтед», сообщает ESPN.

По сведениям источника, английский клуб готов рассмотреть предложения по игрокам, чтобы выручить средства на летние трансферы.

В минувшем сезоне 25-летний Марсьяль провел 36 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 9 результативных передач. На счету 24-летнего ван де Бека гол и две передачи в 36 матчах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игроков в 45млн и 30 млн евро соответственно.