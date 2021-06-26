Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Манчестер Юнайтед» может продать Марсьяля и ван де Бека

09:47
Теги:

Форвард Энтони Марсьяль и полузащитник Донни ван де Бек могут покинуть «Манчестер Юнайтед», сообщает ESPN.

По сведениям источника, английский клуб готов рассмотреть предложения по игрокам, чтобы выручить средства на летние трансферы.

В минувшем сезоне 25-летний Марсьяль провел 36 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 9 результативных передач. На счету 24-летнего ван де Бека гол и две передачи в 36 матчах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игроков в 45млн и 30 млн евро соответственно.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

19-летняя украинка зарядила 2,06 м, это близко к мировому! Выше не прыгала даже Ласицкене
Фетисов: «Решение оставить Черчесова меня не раздражает»
УЕФА отменил правило выездного гола. Без него «Зенит» не выиграл бы Кубок УЕФА
Витория заявил, что доволен своей первой неделей в «Спартаке»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
vs
1
Офсайд