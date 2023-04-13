«Ливерпуль» интересуется Райсом и Кайседо после отказа от трансфера Беллингема

«Ливерпуль» определился с альтернативными вариантами усиления полузащиты после отказа от полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, утверждает Sky Germany.

По информации источника, мерсисайдцы рассматривают возможность подписания полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса и хавбека «Брайтона» Мойзеса Кайседо. Ранее сообщалось, что «красные» выбыли из гонки за трансфер Джуда Беллингема.

В текущем сезоне Райс провел 37 матчей во всех турнирах, отметившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. В активе Кайседо 1 гол и 1 ассист в 32 встречах.