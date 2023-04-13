Кечинов: «Хотелось бы, чтобы у Лэмпарда все получилось в «Челси»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился мыслями о перспективах главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда на этом посту.

«Хотелось бы, чтобы у него все получилось, чтобы ему доверяли и дали шанс. Все-таки у таких футболистов колоссальный опыт, он может дать «Челси» очень многое. Самое главное, чтобы было терпение у руководства, чтобы не было скоропалительных решений, если не будет сюминутного результата», — цитирует Кечинова «Газета.Ru».

Лэмпард сменил Грэма Поттера на посту главного тренера «Челси». Под его руководством команда проиграла «Реалу» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов (0:2). Ответная встреча команд состоится в Лондоне 18 апреля.