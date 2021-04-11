Артета заявил, что рассчитывает на Мартинелли в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что не намерен избавляться от нападающего Габриэля Мартинелли.

«Я понимаю, почему фанаты просят дать Габриэлю больше игрового времени. Когда команда выигрывает недостаточно часто, всегда нужно смотреть на кого-то из резерва. Габи очень хорош, и он становится еще лучше с каждым днем благодаря работе на тренировках. Нужно относиться к его таланту с терпением, но у него светлое будущее в клубе. У нас будут возможности показать, насколько он хорош. У него будет хорошая карьера в «Арсенале», — приводит Goal слова Артеты.

В сезоне-2020/21 Мартинелли провел 13 матчей за «Арсенал», на счету 19-летнего бразильца 1 результативная передача.