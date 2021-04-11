Артета заявил, что рассчитывает на Мартинелли в «Арсенале»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что не намерен избавляться от нападающего Габриэля Мартинелли.
«Я понимаю, почему фанаты просят дать Габриэлю больше игрового времени. Когда команда выигрывает недостаточно часто, всегда нужно смотреть на кого-то из резерва. Габи очень хорош, и он становится еще лучше с каждым днем благодаря работе на тренировках. Нужно относиться к его таланту с терпением, но у него светлое будущее в клубе. У нас будут возможности показать, насколько он хорош. У него будет хорошая карьера в «Арсенале», — приводит Goal слова Артеты.
В сезоне-2020/21 Мартинелли провел 13 матчей за «Арсенал», на счету 19-летнего бразильца 1 результативная передача.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en-us/news/gabi-has-things-to-improve-arteta-calls-for-patience-and/tpk2ph8ul2os10exh328k94w6
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