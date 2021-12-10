Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Ливерпуль» интересуется форвардом «Вест Хэма» Боуэном

11:26
Теги:

«Ливерпуль» интересуется нападающим «Вест Хэма» Джарродом Боуэном, сообщает Liverpool Echo.

По информации источника, 24-летний англичанин входит в сферу интересов мерсисайдцев. Сообщается, что «Ливерпуль» также следит за Рафиньей из «Лидса», но вероятность перехода кого-то из этих двоих футболистов в зимнее трансферное окно маловероятна.

В сезоне-2021/22 Боуэн провел 22 матча за «Вест Хэм», на его счету 4 гола и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 30 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.liverpoolecho.co.uk/sport/football/transfer-news/liverpool-raphinha-bowen-january-transfer-22410544

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Мандарины: польза и вред для организма человека
Политолог рассказал о последствиях инцидента с судном ВМС Украины
0