«Ливерпуль» интересуется форвардом «Вест Хэма» Боуэном

«Ливерпуль» интересуется нападающим «Вест Хэма» Джарродом Боуэном, сообщает Liverpool Echo.

По информации источника, 24-летний англичанин входит в сферу интересов мерсисайдцев. Сообщается, что «Ливерпуль» также следит за Рафиньей из «Лидса», но вероятность перехода кого-то из этих двоих футболистов в зимнее трансферное окно маловероятна.

В сезоне-2021/22 Боуэн провел 22 матча за «Вест Хэм», на его счету 4 гола и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 30 миллионов евро.