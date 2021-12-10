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«Арсенал» готов отпустить форварда Балогуна в аренду в январе

11:03
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Руководитель академии «Арсенала» Пер Мертезакер сообщил, что «канониры» готовы отпустить нападающего Фоларина Балогуна в аренду в зимнее трансферное окно.

«Я думаю, Балогун сейчас ближе всех из академии к тому, чтобы попасть в основу. Он все еще играет за молодежную команду и с большой долей вероятности отправится в аренду в январе, потому что ему это необходимо для выхода на следующий уровень», — приводит Goal слова Мертезакера.

В сезоне-2021/22 Балогун провел 16 матчей за молодежную команду «Арсенала» и забил 16 голов. 7 декабря сообщалось, что футболист хочет отправиться в аренду.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/blt3b8f78c3a3e78eeb

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Иван Торопцев все материалы автора

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