«Арсенал» готов отпустить форварда Балогуна в аренду в январе

Руководитель академии «Арсенала» Пер Мертезакер сообщил, что «канониры» готовы отпустить нападающего Фоларина Балогуна в аренду в зимнее трансферное окно.

«Я думаю, Балогун сейчас ближе всех из академии к тому, чтобы попасть в основу. Он все еще играет за молодежную команду и с большой долей вероятности отправится в аренду в январе, потому что ему это необходимо для выхода на следующий уровень», — приводит Goal слова Мертезакера.

В сезоне-2021/22 Балогун провел 16 матчей за молодежную команду «Арсенала» и забил 16 голов. 7 декабря сообщалось, что футболист хочет отправиться в аренду.