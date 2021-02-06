Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Ливерпуль» интересуется форвардом «Лидса»

14:46
Теги:

«Ливерпуль» проявляет интерес к нападающему «Лидса» Рафинье, сообщает Football Insider.

По информации источника, мерсисайдцы ищут варианты для усиления атакующей линии и могут купить 24-летнего бразильца в летнее трансферное окно.

Рафинья перешел в «Лидс» из «Ренна» в октябре 2020 года за 18,58 миллиона евро. В сезоне-2020/21 футболист провел 23 матча за «павлинов», на его счету 5 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.footballinsider247.com/leeds-united-ace-raphinha-blows-away-liverpool-scouts/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир