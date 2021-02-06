«Ливерпуль» интересуется форвардом «Лидса»
14:46
«Ливерпуль» проявляет интерес к нападающему «Лидса» Рафинье, сообщает Football Insider.
По информации источника, мерсисайдцы ищут варианты для усиления атакующей линии и могут купить 24-летнего бразильца в летнее трансферное окно.
Рафинья перешел в «Лидс» из «Ренна» в октябре 2020 года за 18,58 миллиона евро. В сезоне-2020/21 футболист провел 23 матча за «павлинов», на его счету 5 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.footballinsider247.com/leeds-united-ace-raphinha-blows-away-liverpool-scouts/
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