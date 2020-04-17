«Ливерпуль» хочет приобрести полузащитника «Интера» Брозовича

«Ливерпуль» заинтересован в полузащитнике «Интера» Марсело Брозовиче, сообщает Daily Express.

По информации источника, мерсисайдский клуб давно следит за 27-летним хорватом и хочет приобрести его. Сообщается, что в контракте Брозовича с «Интером» прописан пункт об отступных в 52 миллиона евро.

В сезоне-2019/20 Брозович провел за «Интер» 32 матча, на его счету 3 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хорвата в 43,2 миллиона фунтов.