«Ливерпуль» готов продать Шакири за 15 миллионов евро

«Ливерпуль» готов расстаться с полузащитником Джерданом Шакири, сообщает Sky Sports.

Однако мерсисайдцы не готовы разрывать контракт с 29-летним футболистом или отпускать его в аренду. «Ливерпуль» хочет получить за игрока около 15 миллионов евро.

Швейцарец выступает в «Ливерпуле» с 2018 года. В прошлом розыгрыше он провел 14 матчей. Его контракт с клубом рассчитан еще на два года.