«Ливерпуль» готов продать Шакири за 15 миллионов евро
16:54
«Ливерпуль» готов расстаться с полузащитником Джерданом Шакири, сообщает Sky Sports.
Однако мерсисайдцы не готовы разрывать контракт с 29-летним футболистом или отпускать его в аренду. «Ливерпуль» хочет получить за игрока около 15 миллионов евро.
Швейцарец выступает в «Ливерпуле» с 2018 года. В прошлом розыгрыше он провел 14 матчей. Его контракт с клубом рассчитан еще на два года.
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