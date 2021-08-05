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«Ливерпуль» готов продать Шакири за 15 миллионов евро

16:54
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«Ливерпуль» готов расстаться с полузащитником Джерданом Шакири, сообщает Sky Sports.

Однако мерсисайдцы не готовы разрывать контракт с 29-летним футболистом или отпускать его в аренду. «Ливерпуль» хочет получить за игрока около 15 миллионов евро.

Швейцарец выступает в «Ливерпуле» с 2018 года. В прошлом розыгрыше он провел 14 матчей. Его контракт с клубом рассчитан еще на два года.

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Иван Шитик все материалы автора

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