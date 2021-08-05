Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Англия

Грилиш заключил личный контракт с «Манчестер Сити»

16:31
Теги:

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш в ближайшее время перейдет в «Манчестер Сити». Футболист уже заключил личный контракт с клубом до 2026 года, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Ранее появилась информация, что сумма трансфера составит 100 миллионов фунтов стерлингов. Это сделает 25-летнего англичанина самым дорогим британским футболистом в истории.

В прошлом сезоне Грилиш сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 12 результативных передач.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Российские волейболисты победили Бразилию и вышли в финал Олимпиады
Волейбол на Олимпиаде, мужчины: расписание и результаты 1/2 финала, игра Россия — Бразилия
«Настолько нас боятся, что только судейством могут остановить!» Ватерполистки выдали героический матч против США и расплакались после сирены
«После такого начинаешь верить, что нам в Токио способствуют высшие силы». Российские волейболисты — об историческом полуфинале с Бразилией
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд