Грилиш заключил личный контракт с «Манчестер Сити»
16:31
Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш в ближайшее время перейдет в «Манчестер Сити». Футболист уже заключил личный контракт с клубом до 2026 года, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.
Ранее появилась информация, что сумма трансфера составит 100 миллионов фунтов стерлингов. Это сделает 25-летнего англичанина самым дорогим британским футболистом в истории.
В прошлом сезоне Грилиш сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 12 результативных передач.
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