Гайч попал в сферу интересов «Лидса»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч попал в сферу интересов английского «Лидса», утверждает Tuttomercatoweb.

Руководство английского клуба хочет оформить аренду 22-летнего игрока до окончания сезона-2021/2022.

Сам же футболист хотел бы вернуться в итальянский чемпионат, где в прошлом сезоне выступал за «Беневенто». Адольфо принял участие в 15 матчах серии А и отметился двумя голами.

«Армейцы» приобрели Гайча у «Сан-Лоренсо». Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.