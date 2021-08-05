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Гайч попал в сферу интересов «Лидса»

18:40
Адольфо Гайч. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Адольфо Гайч. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч попал в сферу интересов английского «Лидса», утверждает Tuttomercatoweb.

Руководство английского клуба хочет оформить аренду 22-летнего игрока до окончания сезона-2021/2022.

Сам же футболист хотел бы вернуться в итальянский чемпионат, где в прошлом сезоне выступал за «Беневенто». Адольфо принял участие в 15 матчах серии А и отметился двумя голами.

«Армейцы» приобрели Гайча у «Сан-Лоренсо». Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

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Иван Шитик все материалы автора

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