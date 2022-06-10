«Ливерпуль» готов продать Окслейда-Чемберлена за 15 миллионов евро

«Ливерпуль» готов продать полузащитника Алекса Окслейда-Чемберлена за 15 миллионов евро, сообщает Liverpool Echo.

В подписании 28-летнего футболиста заинтересован «Вест Хэм». Но «молотобойцам» сначала нужно продать своих игроков, чтобы разгрузить платежную ведомость.

Действующий контракт Окслейда-Чемберлена с «красными» рассчитан до лета 2023 года.

В прошедшем сезоне на счету Окслейда-Чемберлена 29 матчей, в которых он проводил на поле в среднем 52 минуты за игру и забил 3 гола. Он не выходил на поле с 20 марта.